Depremzedeler Didim'de

Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde etkili olan 7,7 şiddetindeki depremin ardından Hatay’ın Antakya ilçesinden Aydın’ın Didim ilçesine gelen depremzedeler ücretsiz olarak taşındı.

Tüm ülkeyi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki deprem 10 ilimizi olumsuz etkilerken büyük bir drama neden olan depremin ardından arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Depremden sağ kurtulan vatandaşların kendi istekleriyle bölgeden ayrılmak istemesinin ardından çağrıya duyarsız kalmayan Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Didim Seyahat firması bölgeye muhtelif eşya ve gıda yardımı taşırken, dönüşte ise depremzedeleri Aydın, Söke ve Didim’e ücretsiz olarak taşıdı. İlk olarak Malatya, ardından Adıyaman’dan depremzedeleri taşıyan seyahat firması son olarak depremin şiddetli vurduğu Hatay’ın Antakya ilçesinden de depremzedeleri Didim’e taşıdı.

Annesi, kız kardeşi ve oğluyla birlikte Didim’deki kız kardeşinin yanına gelen Antakya’lı depremzedeler çok kötü şeyler yaşadıklarını ifade ederek, Didim’e geldikleri için bir nebze de olsun rahatladıklarını ifade ettiler.

Seyahat firmasının başkan yardımcısı Hayri Gör ise firma olarak depreminin yaşandığı günden bu yana ücretsiz şekilde yolcu taşıdıklarını ifade ederek “Depremin olduğu gibi yardım malzemeleri ile yarıdm etmek isteyenleri götürdük. Aynı gün Hatay’dan ve ilçelerinden vatandaşları getirdik. Didim’de evini ve otellerini açanlara yardımcı olduk. Adıyaman’a iki araç çıkardık. Aynı gün Adıyaman’dan vatandaşları ücretsiz olarak Söke ve Didim’e getireceğiz. Bugün gelen araç ise iki gün önce Hatay’a varan aracımız; buraya gelen vatandaşlarımız yakınlarına yada otellere dağıtımını yapacağız. Gün gün o bölgelere seferlerimiz olacak” dedi.