Depremzedeler için 17 bin liralık koçunu 10 bin lira bağış karşılığında satışa sundu

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde küçükbaş yetiştiriciliği yapan bir çiftçi, 17 bin lira değerindeki damızlık koçunu depremzedeler için 10 bin lira bağış karşılığında satışa sundu.

Pazaryeri ilçesinde üretici çiftçi olarak küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Mesut Kök 17 bin lira değerindeki Merinos ırkı damızlık koçunu depremzedelere ulaştırmak için 10 bin lira bağış karşılığında satışa çıkardı. Maksadının ticaret yapmak olmadığını belirten üretici çiftçi Mesut Kök, damızlık koçu almak isteyenlerin Kızılay’a veya Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) bağışta bulmalarını istedi.

“Dekontu getirene damızlık koçumu vereceğim”

Pazaryeri ilçesinde uzun zamandır küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Mesut Kök, küçükbaş hayvan piyasasında damızlık koçların fiyatlarının 15 bin lira ile 25 bin lira arasında satıldığını ve kendi koçunun fiyatının 17, 18 bin lira olduğunu ifade etti. Aynı zamanda kendisinin de deprem bölgesine ulaştırmak için yardımda bulunduğunu söyleyen Mesut Kök, “Türkiye olarak birlik beraberlik olma zamanımız. Güneydoğu bölgemizde yaşanan deprem nedeniyle birçok vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Birçok vatandaşımız yaralandı ve evsiz kaldı. Vakit darda olan vatandaşlarımıza yardım etme vaktidir. Damızlık koçumu alacak kişilerden kesinlikle para istemiyorum. Damızlık koçumu Kızılay’a veya AFAD’a 10 bin lira bağışta bulunan ve dekontunu yollayan kişiye vereceğim” dedi.