Depremzedeler için 500'e yakın antika eser müzayedeye çıkarıldı

Esenler’de, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yaralarını sarmak için yardım müzayedesi yapıldı. Müzayedede 500’e yakın parça satıldı.

Esenler Belediyesi’nin Tarih ve Nostalji Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği “Avas Antika Pazarı”, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler için mezat düzenledi. Müzayedede vatandaşlar elindeki antika eşyaları depremzedelerin yararına bağışladı. Belediyeye ait kapalı Pazar yerinde yapılan müzayedede 1800’lü yılların şömine saatleri, çeşitli Avrupa eserleri, kitaplar, 60-70’li yıllara ait bakırlar ve porselen eşya ve yaklaşık 500 eser alıcılara sunuldu. Müzayedede değeri 15 bin lira olan tabloyu Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu tarafından 5 bin TL’ye satın alındı.

“Depremzedelere faydamız olsun diye geldik”

Müzayede hakkında konuşan Ahmet Toruk, “Antika işini yapıyorum, Feriköy’de tezgahlarım var. Yarın da Bursa’da tezgah açacağım, buradan ürün almak ve depremzedelere faydamız olsun diye geldik. Ortam çok güzel, gelişmeler var çok mükemmel, bunun devamını isteriz. Ben plaklar aldım, terazi aldım” dedi.

Hüseyin Kaburga ise “Destek amaçlı güzel beğendim. Ben her hafta sonları mezatlara geliyorum. Destek olan herkese teşekkür ederim” dedi.