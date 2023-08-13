Depremzedeler için 541 konteyner

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay’da bulunan afetzedeler için 20 günde iki farklı bölgeye toplamda 541 konteyner inşa etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkımlara yol açan depremin ardından oluşturulan konteyner kentler ile depremzedeler için barınma imkanı sunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay’da depremden etkilenen ailelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 20 gün gibi kısa bir sürede iki farklı bölgede toplam 541 konteyner inşa etti. Bu konteynerlerde her biri 21 metrekare büyüklüğünde olan iki oda, tuvalet, mutfak ve banyo bölümleri bulunuyor. Toplamda 2.200 depremzede, bu konteynerlerde konaklıyor.

Konteyner kentler ayrıca çocuklar için spor ve oyun alanlarına sahip, böylece depremzedelerin yaşamlarının bir nebze de olsa normalleşmesine katkıda bulunuyor.