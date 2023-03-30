Depremzedeler için AFAD'a 471 bin lira bağışladılar

Serdivan Belediyesi personelleri 471 bin 340 lira toplayarak asrın felaketinde yaraları sarmak için AFAD’a bağışta bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgeye yardımlar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile belediye personelleri depremzedeler için harekete geçti. ‘Türkiye Tek Yürek’ çağrısına sessiz kalmayarak, kendi aralarında topladıkları 471 bin 340 TL parayı AFAD aracılığıyla depremzedelere bağışladı. Konuya ilişkin Alemdar, “Serdivan Belediye Başkanlığımızda görev yapan vefalı, gönlü zengin çalışma arkadaşlarımıza, ‘Türkiye Tek Yürek’ çağrısı üzerine AFAD Başkanlığına yaptıkları bağış için teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah bizleri her türlü afet, musibet ve belalardan, zorluk ve imtihanlardan muhafaza eylesin” dedi.