Depremzedeler için hazırlanan yardım tırı yola çıktı

Karabük İl Afet Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda toplanan yardım malzemeleri deprem bölgelerine dağıtılmak üzere Adana’ya yola çıktı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgelere yardım tırları gönderiliyor. Karabük’te de olayın ardından yardımsever vatandaşların gayretleriyle toplanan ve acil ihtiyaçların yer aldığı 1 tır dolusu yardım malzemesi deprem bölgelerine dağıtılmak üzere Adana’ya uğurlandı.

Vatandaşlardan özellikle sıfır ürünleri kendilerine ulaştırmalarını rica eden Karabük Valisi Fuat Gürel, “Maalesef çok büyük bir depremle karşı karşıyayız, bütün dünyadan malumunuz yardım talep edecek durumdayız. Biz de Karabüklüler olarak elimizden gelen bütün yardımı ortaya koyduk. Dün sabahtan itibaren özellikle arama kurtarma ekiplerimizi deprem bölgesine gönderdik. Hemen akabinde özellikle iş makinesi, ekskavatör, vinç gibi o bölgede ihtiyaç olacak makinelerimizi planladık, kurumlarımızın, belediyelerin, il özel idaresinin, hayırsever müteahHitlerimizin, iş insanlarımızın destekleri ile o bölgeye iş makinalarını çok hızlı bir şekilde sevk ettik. Sevk etmeye de devam ediyoruz” dedi.

Gürel, “Ancak hayat devam ediyor ve o bölgedeki insanların barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Bu manada vatandaşlarımıza çağrıda bulunduk. Onların ayni ve nakdi desteklerini talep ettik. Çok hızlı bir şekilde yardım etmeye başladılar. Muhtarlarımız, gençlik merkezlerimiz, sosyal yardımlaşma dayanışma vakfımız kaymakamlarımız gibi kurumlarımız aracılık ediyorlar. Gelen yardımları alıp hemen yükleyip ilgili bölgeye gönderiyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızla haberleşiyoruz, onlar buralara gelmeden, un, su, battaniye gibi malzemeleri direk afet bölgesine ulaştırıyorlar” diye konuştu.

“Çok büyük bir afet ölenlere rahmet diliyoruz, yaralılara acil şifalar diliyoruz” diyen Gürel, “Halen enkazın altında kalan vatandaşlarımız var, İnşallah onlar da en kısa zamanda kurtulurlar. Bir dayanışma içinde olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Herkesin birlik beraberlik içinde bu sürece destek olması gerekiyor. Özellikle kullanılmamış malzemeler gönderilirse iyi olur çünkü bu bölgeye göndereceğimiz malzemelerin temiz ve yeni olmasını arzu ediyoruz. Aksi takdirde hoş olmaz karşı taraf için” ifadelerini kullandı.