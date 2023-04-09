Depremzedeler için iftar sofrası kuruldu

Bilecik İl Müftülüğü tarafından Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kentte misafir edilen vatandaşlara yönelik iftar programı düzenlendi.

Kayıboyu Camii Toplantı Salonu’nda düzenlenen programa, Bilecik Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, müftü yardımcıları ve depremzede aileler katıldı. Programda konuşma yapan İl Müftüsü Erhun, dünya hayatının insanlar için bir imtihan olduğunu hatırlattı. İl Müftüsü Erhun, “Müftülüğümüz bu güne kadar deprem dahil bütün afetlerde tüm imkanlarıyla seferber oldu. Halkımızın bizlere emanet ettiği bağışlarla afetzede kardeşlerimizin yardımına koştuk. İnanıyoruz ki dünya hayatı bir imtihandır. Bolluk da imtihandır darlık ta imtihandır. Darlık imtihanı sabır, bolluk imtihanı da şükürdür. Sizler sabır imtihanından geçiyorsunuz. Sizler rabbimizden gelene sabreder tevekkül ederseniz mükâfatınız çok büyük olacak. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Müftülük olarak bizlerin sizlere her zaman kapımız açık, gönlümüz açıktır. Sizlere hizmet etmekten şeref duyarız. Bizlerin imtihanı da sizlere kardeşlik borcunu yerine getirmektir. Bu akşam davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın, bu mübarek Ramazan ayının feyzinden, bereketinden istifade eden kullarının zümresine bizleri nail eylesin” dedi.