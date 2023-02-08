Depremzedeler için iğne korkusunu yendi, ilk kez kan bağışında bulundu

Kahramanmaraş ile birlikte 10 ilde yaşanan depremde yaralı vatandaşlara yardımcı olabilmek için Edirneli Alper Yılmaz, iğne korkusunu yenip ilk kez kan bağışında bulundu.

Çok sayıda vatandaşın yaralandığı deprem bölgelerinde acil kana ihtiyaç olduğunun duyurulmasının ardından Edirne’de çok sayıda vatandaş kan merkezlerine akın etti. Kan bağışında bulunan vatandaşlardan biri olan Alper Yılmaz da, yıllardır yaşadığı iğne korkusunu yenerek ilk kez kan bağışında bulundu.

"Korksam da bunu başardığım için mutluyum"

Kan bağışında bulunan Yılmaz, "İğneden korktuğum için bu zamana kadar hiç kan bağışında bulunmadım. Ama yaşanan felaket sonrası bu yardımı yapmak zorunda hissettim kendimi ve ilk kez kan bağışında bulunuyorum. İyi ki de kanımı vermişim. Her ne kadar acı çeksem de, korksam da bunu başardığım için mutluyum. İnşallah bu felaketin üstesinden ülke olarak geleceğiz" dedi.