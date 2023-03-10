6.Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketi sonrası Manyas’a gelen depremzedeler için istişare toplantısı yapıldı.

Manyas Kaymakamı Koray Çelik başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya konu ile ilişkili kurum amirleri, okul müdürleri, rehber öğretmenler, beden eğitimi öğretmenleri, Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileri katıldılar. Toplantıda depremzedelerin ilçede ki barınmaları, çocuklarının eğitim durumları, yapılan ve yapılacak yardımlar, psikolojik destek gibi konular da istişare yapıldı. Yine depremzedelerin ihtiyaçlarının her türlü ihtiyacının anında Sosyal yardımlaşma Vakfına gittiklerinde karşılandığı belirtildi. Kaymakam Koray Çelik “Ülkemiz büyük bir felaket geçirdi, depremzedelerimize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da onları incitmeden yardımlarımızı yapacağız. Özellikle çocuklarımızın bu travmadan daha çabuk kurtulabilmeleri için psikolojik desteğin yanın da sportif faaliyetlerde de bulunmalarını sağlayalım, yine depremzedelerimiz için istihdam alanları araştıralım.“ Bu arada Manyas’a gelen 179 depremzededen 91 tanesinin geri döndüğü ve şu anda 88 depremzedenin ilçe de misafir edildiği açıklandı.