Depremzedeler için kışlık giysi dikiyorlar

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli öğretmenler ve kursiyerler, depremden etkilenen afetzedeler için atkı, bere, kazak, yelek, polar pijama gibi ihtiyaç ürünlerini üretiyor.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bir yandan da depremzedelere yardımlar sürüyor. Depremden etkilenen afetzedeler için harekete geçen Gazipaşa Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü, afetzedeler için kışlık giysi dikimine başladı. HEM’de görevli öğretmenler ve kursiyerler, atkı, bere, kazak, yelek, polar pijama gibi ihtiyaç ürünlerini üretip depremzedelerin kullanımına sunacak.

"Gün birlik olma günü"

Gazipaşa Halk Eğitim Merkezi’nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Gazipaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Gürbüz Kır, “Tüm Türkiye olarak pazartesi günü karanlık bir sabaha uyandık. Afetin boyutunu saatler ilerledikçe üzüntüyle öğrendik. Binlerce canımız aramızdan ayrıldı, on binlerce de yaralımız ve evsiz vatandaşımız var. Ülke olarak tek yürek olduk; çünkü gün birlik olma günüydü. Gazipaşa Halk Eğitim Merkezi olarak depremzedelerimizin yarasını bir nebze de olsa sarmaya gönüllü olduk. Yaşadıklarını unutturamayız elbet ama hayata tutunmalarına katkı sağlayabiliriz diye gönüllü kursiyerlerimiz ve öğretmenlerimizle atkı, bere, kazak, yelek, polar pijama gibi ihtiyaç ürünlerini üretiyoruz” dedi.