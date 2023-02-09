Depremzedeler için konteynır kampanyası başlatıldı

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi tarafından Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen vatandaşlar için konteynır kampanyası başlatıldı. Bölgeye sıcak yemek de ulaştırdıklarını belirten Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Bizim sıcak yemeğe ve konteynır yardımına dönmemiz lazım. İlçemizde de konteynır kampanyası başlatıyorum. Çünkü hava çok soğuk" dedi.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki ayrı büyük depremle sarsıldı. Merkezi Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Elbistan ilçesi merkezli 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Deprem afetinde yıkılan binaların enkazlarında binden fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda arama kurtarma timi, AFAD gönüllüleri ve birçok ülkeden gelen binlerce ekip, enkaz altında kalanların sağ kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

7.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine Kırıkkale’den de valilik koordinesinde belediyeler, İl Özel İdaresi, sivil toplum kuruluşları tarafından çok sayıda acil ihtiyaç malzemesi, personel ve iş makinesi gönderildi. Yahşihan Belediyesi de acil ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra "Müge Alı Mobil Aşevi" aracıyla depremden etkilenen vatandaşlar için sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada depremzedeler için konteynır kampanyası başlattıklarını söyledi.

"Kaynak tutmasını bilen varsa gitsin, konteynırcı da ücretsiz çalışsın"

Türkyılmaz, "Allah herkesten razı olsun. Herkes oraya gitmek istiyor ama öyle değil; burada yardım kampanyaları var. Biz oraya gitsek ne yapabiliriz? Lütfen sizden rica ediyorum oraya gitmektense cephenin gerisinde çalışalım. Yani orada bir afet var. Afet gerisinde levazım desteği sağlayalım. Kaynak tutmasını bilen varsa gitsin, konteynırcı da ücretsiz çalışsın. O ücretsiz yaptığı işin karşılığında da konteynırı ucuza versin. Ya da eli bıçak mı tutuyor, bizim belediyemizin aşevi hazır şu anda. Et doğramaya gelsinler. Enkazın altından herkes kurtaramıyor. Zaten insanların derdi kendine yetiyor. Yollar tıka basa dolu. Lütfen yolları işgal etmeyelim, bunlar çok değerli şeyler" diye konuştu.

"Konteynır kampanyası başlatıyorum"

Depremzedeler için sıcak yemeğin önemli olduğunu belirten Türkyılmaz, "Bulgur, et, sıvı yağ, bunlar çok önemli. Aşevleri önemli. Biz işte ’Müge Anlı Aşevi’ aracımız orada. Sabah çorba ikram ettik. Özellikle kuru gıdalar, bisküvi, çocuklara mama bunlar çok değerli. Asıl kamuoyuna duyurmak istediğim bundan sonraki hızlı hareket etmemiz gereken konu da konteynırlar. Bizim konteynır yardımına dönmemiz lazım. Yahşihan ilçesinde de konteynır kampanyası başlatıyorum. Çünkü hava çok soğuk. Ateş yakıyorlar ve üşüyorlar. O yüzden bir artı konteynırlara ihtiyaç var. Öyle tespit ettik" şeklinde konuştu.

"Bir paylaşımla 100 tane küçükbaş hayvan topladık"

Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Halil Can ise, "Osman başkanımız ’Kavurma yapalım, sıcak yemek ihtiyacımız’ var dedi. Oradaki durumdan haberi olduğu için ’Kavurma yapıp gönderirsek daha iyi olur’ dedi. Allah razı olsun bir kişiye bile telefon etmedim. Bir kişiye bile bir tane hayvan verin demedim. Sadece sosyal medyada yaptığım bir paylaşımla 100 tane küçükbaş hayvan topladık. Sırada bir sürü var. Kesimlerini yaptık. Şu an herkes burada. Kavurma yapacağız" dedi.