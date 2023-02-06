Depremzedeler için Sındırgı tek yürek oldu

Türkiye’yi derinden üzen Cumhuriyet tarihinin en büyük depremi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak için Sındırgı Belediyesi öncülüğünde Kaymakamlık, Kızılay ve ilçedeki tüm sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler işbirliği ile yardım seferberliği başlatıldı.

Sındırgı Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında, deprem bölgesinde oluşabilecek ihtiyaçlar için harekete geçti. AFAD ile koordineli şekilde toplanan yardımlar talep edilen bölgelere gönderilecek.

Kumbarasını getiren de oldu, cebindeki son parasını gönderen de

Çocuğundan yaşlısına binlerce vatandaş deprem bölgesine yardım için seferber oldu. Annesi depremden etkilenen Malatyalı olan 3,5 yaşındaki Zeynep Gökcan da kumbarasını depremzedeler için bağışladı.

Minik Zeynep’in babası Emin Gökcan “ Bugün çok büyük üzüntü yaşadık, Allah yardımcıları olsun. Zeynep de kumbarasını vermek istedi, paralarını vermek istedi. Allah yardımcıları olsun, Allah devletimizin yanında olsun.” Dedi.

Nakdi yardımlar da Kızılay Sındırgı şubesi tarafından makbuz karşılığında teslim alınarak hesaplara yatırılıyor. Yardım kampanyasının ilk gününden 240 bin lira nakdi yardımın yanı sıra, 1 Tır malzeme toplandı. Toplanan malzemeler KIZILAY ve AFAD işbirliği ile talep edilen bölgelere gönderilecek. Yardım kampanyasının hafta sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

Sındırgı Kızılay Başkanı Talat Karakaya yardımların yanı sıra kan bağışının da hayati önem taşıdığını belirterek “ Gerçekten Şuan da Sındırgı halkımızın teveccühünü görüyoruz. Özellikle gıda konusunda çeşitli yardımlar konusunda maddi olarak da destekler oldukça geliyor. Ayrıca özellikle halkımızdan ayın 9’unda Perşembe günü Kızılay kan merkezi ilçemize geliyor. Bu süreçte de halkımızın kan vermeye davet ediyoruz. Çünkü şuan da deprem bölgesinde acil kana ihtiyaç olduğu söyleniliyor. Ve bu ihtiyacın karşılanması içinde aynı duyarlılığı halkımızdan bekliyoruz” dedi.

Sındırgı halkının bu tür konularda anında birlik olduğunu belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “Ülkeyi derinden sarsan bir depremle uyandık bugün sabaha. Hepimiz hakikaten çok üzgünüz, 10 ilimizi sarsan Maraş merkezli ama bir uçta Malatya bir uçta Adana’ya, İskenderun’a kadar Hataya kadar yani binlerce evin yıkıldığı ve binlerce insanın vefat ettiği bir depremle. Sındırgı bu tür afetlerde her daim o kadirşinaslığını o birlik ve beraberliğini gösteriyor. Ve bölgeye yardım ekiplerini göndermek için Cumhuriyet meydanında çadırımızı kurduk. Deprem bölgesine ulaşılmak üzere gelen malzemeler ayrı ayrı böyle hararlara paketleniyor. Battaniyeler bir yerde, elbiseler bir yerde, gıdalar başka bir yerde ve üzerine not düşülüyor kaç adet, ne kadar var bunlar burada paketleniyor ve tutanak altına alınıp bölgeye tıra yükleniyor. Orda da İnşallah o yerine indiği anda da orada sizden şu kadar battaniye, şu kadar gıda, şu kadar diğer malzemeleri tek tek tasnif edilmiş şekilde bize tutanakların karşılığı teslimatı yapılmış olacak. Müsterih olarak akıllarında herhangi bir sıkıntı olmadan yerine ulaştığında tekte görmüş olacaklar “ dedi.