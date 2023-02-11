Depremzedeler için soba üretiyorlar

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Sanayi Sitesi esnafı, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illere gönderilmek üzere soba imalatı çalışmalarına başladı.

Depremzedeler için soba üretiyorlar
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Sanayi Sitesi esnafı, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illere gönderilmek üzere soba imalatı çalışmalarına başladı.

Muratlı Sanayi esnafları, 10 ilimizin etkilendiği depremlerin yaralarını sarmak için var gücüyle çalışıyor. Deprem bölgesindeki vatandaşların ısınma ihtiyacına bir nebze de olsa destek olmak amacı ile başlatılan çalışmalarda, gönüllü ustalar tarafından variller sobalara dönüştürülüyor.

Öte yandan, üretilen sobalar deprem bölgesinde ihtiyaç bulunan yerlere gönderilecek.