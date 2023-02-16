Depremzedeler için susuz el jeli üretimi devam ediyor

Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü gönüllü öğretmen ve öğrencileri tarafından depremzede vatandaşların kullanabilmeleri için susuz el temizleme jeli üretirken, hazırlanan jeller AFAD koordinasyonuyla bölgeye sevk ediliyor.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcı Musa Dinçgez ve Şube Müdürü Mustafa Günay, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek idarecilerinden ve öğretmenlerden okulda üretimi yapılan malzemeler hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından açıklama yapan Sünnetci, "Okulumuz Gazi MTAL Kimya Teknolojisi alanında depremzede vatandaşların su kullanmadan el ve saç temizliğini yapabilmeleri için ürün geliştirme çalışmaları yapılarak, bu çalışmalar sonucunda susuz el temizleme jeli üretildi. Susuz şampuan deneme üretimleri tamamlanarak, yasal prosedürleri yerine getirmek için çalışmalara başlandı. Ayrıca deprem bölgesinde ve Kredi Yurtlar Kurumlarında kalan afet zedelerimiz için sabun, çamaşır suyu ve yüzey temizleyici gibi temizlik maddelerinin üretimine de devam edilecek" dedi.