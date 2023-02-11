Depremzedeler için varil tipi soba üretiyorlar

Karabük’te, Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin öğretmen ve idarecileri, deprem bölgesine gönderilmek üzere varil tipi soba üretimine başladı.

Liselerin atölyelerinde gönüllü öğretmen ve idareciler tarafından üretilen sobalar, depremden dolayı soğukta dışarıda ya da çadırlarda kalan depremzedelere gönderilecek. Mutfak tüpü gibi daha önce kullanılmış malzemelerden yapılan sobalar, çadırda ve sokakta kullanılabilecek tipte üretiliyor. Üretimi devam eden 100 soba deprem bölgesine kısa sürede gönderilecek, talep gelmesi durumunda üretim devam edecek.

Metal bölümü teknikeri Cevdet Göktaş, Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lise Müdürlüğü olarak deprem bölgesine gönderilmek üzere, 10 adet soba üretimine başladıklarını belirtti. Göktaş, "Bugün yüzde 80 itibariyle bitmiş durumda. İnşallah pazartesine gününe hepsi bitmiş olacak. Zaman zaman devamı gelecek, isteğe göre cevap vermeye çalışacağız" dedi.