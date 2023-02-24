Depremzedeler için yarım ton mantı büktüler

Çorum Belediyesi Kadın Kültür Merkezleri depremzedeler için seferber oldu. 300’ü aşkın kadın kursiyer, depremzedeler için hamur açıp yarım ton mantı yaptı.

Kahramanmaraş merkez asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen afetzedeler için kentte tam bir dayanışma örneği sergileniyor. Çorum Belediyesi’nin öncülüğünde vatandaşlar depremzedeleri zor günlerinde yalnız bırakmıyor. Kadın ve Kültür Merkezleri’nde 300’ü aşkın kadın kursiyer, depremzedeler için hamur açıp mantı büktü. Yaklaşık yarım ton mantı deprem bölgesine gönderilmek üzere bir günde hazırlandı.

Mantılar, afet bölgesinde ünlü şef Ömür Akkor tarafından Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kurulan Yeniden Hayat Lokantası’na gönderilecek.