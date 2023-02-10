Depremzedeler için yırtık ve eskimiş eşyalar getirdiler

Eskişehir’de depremzedeler için getirilen yardım poşetleri arasından çıkan eskimiş eşyalar, görenleri şaşırttı.

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Siloönü Sokak’ta bulunan bir kurum tarafından depremzedeler için toplanan yardım eşyalarının arasından çıkan kullanılamayacak durumdaki kıyafetler ve botlar tepki çekti. Bazı vatandaşlar tarafından eskimiş ve kullanılmış eşyalar gönderilmesi, duyarsızlık olarak nitelendirildi. Depremzede vatandaşları rencide edebileceği düşünülen kıyafetler ise kurum görevlileri tarafından ayıklanarak çöp kutusunun önüne bırakıldı. Çevre esnafı, eskimiş eşyaları depremzedelere göndermeyen kurumu takdir ederken, eskimiş eşyaları gönderen kişilere tepkilerini dile getirdi.

"İnsanlar orada yardım bekliyor ama onlar kullanılamayacak şeyleri insanlara gönderiyorlar"

Çevre esnafı Emre Çelik, ’sokağa atılacak türden’ olarak nitelendirdiği eşyaları depremzedelere gönderen vatandaşlara "Hiç mi vicdanınız yok?" dedi. Yapılan eyleme karşı tepkisini belirten Çelik, "Bazı insanlar muhtemelen bu kıyafetleri artık giymedikleri için depremzedelere gönderilmesi amacıyla buraya getirmişler ama çok da vicdana sığacak bir şekilde değil. Kendi giymeyecekleri, çöpe atacakları kıyafetleri nasıl onlara verirler, hiç mi vicdanları yok? Yazık günah, insanlar o eşyaları giyemezler bile. Yırtık, pis ve kötü. Hiç utanmaları yok, insanlar orada yardım bekliyor ama onlar kullanılamayacak şeyleri insanlara göndermeye çalışıyorlar. Depremzedelere yardım toplayan o kurumdaki insanlar duyarlı insanlarmış, tüm poşetleri tek tek açıp ayırmışlar. Kötü olan ve insanları rencide edecek kıyafetleri oraya göndermemişler, çöpün önüne koymuşlar" diye konuştu.