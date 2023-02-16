Depremzedeler KYK yurtlarına yerleşmeye başladı

Kahramanmaraş’ta art arda meydana gelen iki ayrı deprem sonrasında evlerini kaybeden bölge sakinleri Balıkesir’de konuklamaya başladı. Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampusunda bulunan Hasan Basri Çantay Erkek Öğrenci yurduna ilk etapta 286 kişi yerleştirildi.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp deprem bölgesinden Balıkesir’e gelerek KYK yurtlarında konaklamaya başlayan depremzedelere her türlü imkanın sağlandığını kaydetti. Özalp, depremden olumsuz etkilenen çocuk ve yetişkinlere yönelik psikolojik destek merkezi oluşturduklarını kaydederek, burada konuklayan vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının sağlandığı bilgisini verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp: “Yurtlarımızda 286 vatandaşımız barınıyor”

Depremzede vatandaşları çiçeklerle karşılayan Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Çağış Kampusundaki Hasan Basri Çantay Yurduna ilk etapta 286 kişinin yerleştirildiğini söyledi. Özalp, “Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun. Yaşadığımız bu zor durumda herkese Allah sabırlar versin. Biz Cumhurbaşkanımız ve Gençlik ve Spor Bakanımızın talimatıyla yurtlarımızı Balıkesir’de depremzedelere açtık. Depremzedelerimizi misafir etmeye başladık. Bu çerçevede Valiliğimiz koordinesinde, Büyükşehir Belediyemizin ve kurumlarımızın katkılarıyla burada planlamalarımızı yaparak depremzedelerimize yurtlarımızı en iyi şekilde hazırladık. Bu çerçevede de merkezde Hasan Basri Çantay Yurdumuz ve Bandırma’da Yarbay Vecihi Bey Yurdumuzu pilot yurt olarak belirledik. Depremzedeler buralarda konaklama imkanı buluyor. Depremzedelerimizi imkanlarımızla devletimizin gücünü hissettirmeye çalışıyoruz. Devletimiz güçlü, inşallah bunun birbirimizle kenetlenerek üstesinden geleceğiz. Ben Balıkesir’e gelen depremzedelerimizin hepsine hoş geldin diyorum. Buz burada Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak elimizden gelen her şeyi tüm kurumlarımızla birlikte yerine getireceğiz. Şu an bizim yurtlarımızda 286 kişi konaklıyor. Özellikle Balıkesir’de oteller ve devlet kurumlarının misafirhanelerine depremzedeler yerleştirildi. Bunun akabinde bize bağlı yurtlarımızda iki gündür hareketlilik başladı” diye konuştu.

Depremzedeler memnun

Depremde oturdukları 4 katlı binanın ikisinin yıkılması sonucu Hatay’dan ailesiyle birlikte Balıkesir’e gelen Suphi Kuban “Balıkesir bizi çok güzel ağırladı. Devletimizden Allah razı olsun. Bizim yaralarımızı sardılar, bizi çok güzel karşıladılar. Depremde teyzemin çocukları, halamın çocuklarını rahmetli oldular. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Müdürümüz, valimiz, belediye başkanımız bizi Balıkesir’de çok güzel karşıladılar. Bir daha Türkiye’ye rabbim böyle bir acı yaşatmasın. Burada mutluyuz. Anne babamız bu kadar bize bakmadı. O kadar titizlikle bize bakıyorlar ki hakkını inkar edemeyiz. Ne dünyada ne ahirette. Biz az önce geldik elbiselerimizi, sağlımızı her şeyimizi A’dan Z’ye kadar karşılıyorlar. Allah razı olsun” diye konuştu. Hatay’ın Antakya ilçesinden Balıkesir’e gelen Mehmet Abdülkadir Saçlı, “Buraya geldik hemen giydirdiler bizi, tıraşımızı bile yaptırdılar. Herkese geçmiş olsun diliyorum” dedi. Depremde çok korktuğunu söyleyen fakat daha sonra devletin kendilerini Balıkesir’e getirdiğini söyleyen Suphi Can Kuban ise: “Oyun alanları çok iyi. Bize elbise veridiler. Tıraşımızı yaptırdılar. Oyun alanlarındaki herkes iyi insan. Herkes bize yardım ediyor. Yani çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Psikolog Burcu Kanal: “Hem yetişkinlere hem çocuklara terapi yapıyoruz”

Yurtların sosyal tesislerinde çocuklara yönelik çalışmalar yapan psikolog Burcu Kanal’da depremzedelerle ile bireysel ve grup terapisi yaptıklarını söyledi. Kanal sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Burada çocuklarımız için ayrı bir bölümümüz var. Yetişkin bireyler ile bireysel ve grup terapisi yapıyoruz. Birinci travma yaşadılar. Bunun gibi ikinci travmada önemli. Lütfen çocuklarımızın yanında izlediğimiz televizyon programlarına konuştuklarımıza, sosyal medya izolasyonuna çok dikkat edelim. Çünkü ikinci travmada kalıcı hasarlar bırakabiliyor” dedi.