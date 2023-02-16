Depremzedeler KYK yurtlarıyla sıcak bir yuvaya kavuştu

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde etkili depremde evleri yıkılan ve canlarını zor kurtaran vatandaşlar, Adana’da KYK yurtlarında sıcak bir yuvaya ve yemeğe kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

6 Şubat günü merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Pazarcık ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde 10 ilde hasar oluştu. Özellikle Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’da yüzlerce ev yıkılınca vatandaşlar sokakta kalmak zorunda kaldı. Depremde 35 binden fazla insan canını kaybetti. Bu nedenle devlet harekete geçerek, üniversitelerde uzaktan eğitime geçip KYK yurtlarını depremzedelerin hizmetine sundu. Adana’da bulunan Toroslar Kız Öğrenci Yurdu da çevre illerden gelen depremzedeleri kabul etmeye başladı. 4 kişilik odalarda 3 öğün yemek ve sürekli banyo hizmetiyle 5 yıldızlı oteli aratmayan yurtlara gelen depremzedeler, 9 gün sonra sıcak yuva ve yemeğe kavuştu.

Hatay’da gelini ve çocuklarıyla enkaz altından çıktıktan sonra 9 gün çadırda yaşayan Yıldırım ailesi de bunlardan biri. Sariye Yıldırım, depremden sağ çıktıklarını, birçok yakınının hayatını kaybettiğini ancak sonraki süreçte 9 gün sokakta kalmak zorunda kaldıklarını belirterek, "9 gün sonra ilk kez sıcak bir yatak gördük. İlk kez banyo yaptık. Allah devletimize zeval vermesin. Çok büyük bir afet yaşadık ancak devletimiz bize sahip çıktı. Yurt ortamı çok güzel. 3 öğün yemek veriliyor. Banyo imkanı var. 9 gün sonra banyo yapmak çok güzeldi" dedi.

Baba Abdulcelil Yıldırım ise, çok büyük bir afet yaşadıklarını, depremden sağ çıktıktan sonra kendi imkanlarıyla çadır kurup orada yaşadıklarını ancak yemek ve diğer ihtiyaçları gidermekte çok zorlandıklarını, daha sonra yurda getirildiklerini belirterek; 9 gün sonra sıcak yemek ve sıcak yuva yüzü görmenin çok iyi olduğunu söyledi.

Adıyaman’da evleri yıkılan ve birçok akrabasını kaybeden Yusuf Ballı ise, depremden sonra Adana’daki akrabalarının yanına geldiğini, bir süre orada kaldıktan sonra yurtların vatandaşlara açıldığını öğrenip yurda geldiğini ve burada şartların çok iyi olduğunu belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin. Kötü günümüzde bize sahip çıktı" diye konuştu. Yurtlar hala çevreden gelen depremzedeleri kabul ediyor. Otobüslerle yurtlara depremzede taşınıyor" diye konuştu.