Depremzedeler oy kullanmak için ücretsiz olarak deprem bölgesine taşınıyor

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Ankara’ya gelen depremzedeler, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için AFAD koordinesinde ücretsiz olarak deprem bölgesine ulaştırılıyor.

6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkisi altına alan depremler sonucunda şehirlerinden göç etmek zorunda kalan depremzedelerin 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde oy kullanabilmek için AFAD koordinesinde ücretsiz olarak deprem bölgesindeki şehirlere ulaşımı sağlanıyor. Depremzedeler AFAD’a yaptıkları başvurular neticesinde iletişime geçilerek Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nden (AŞTİ) ücretsiz olarak ikametlerinin olduğu şehirlere ulaştırılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara AFAD Eğitim Şubesi Şefi Sibel Kurt, “Son ana kadar otobüslerin kaldırılacağını ve 7 bin kişinin gidişi planlandı. Şu ana kadar 20’den fazla otobüs hareket etti” dedi. Kurt, yaşanan yoğunluklardan kaynaklı bilet bulamayan veya bilet alamayan depremzedelerin ulaşımlarının AFAD tarafından sağlandığını vurgulayarak, “Depremin olduğu ilk zamanlardan beri biz burada depremzedeleri karşılama ve yerleştirme görevini yapıyoruz. Son 1 haftadır seçimlerden dolayı memleketine gidip oy kullanmak isteyen vatandaşlarımızın gidişlerinde kolaylık sağlamak ve tarifeli uçak ile tarifeli otobüs biletleri bittiği için vatandaşlara kolaylık olması için AFAD ile Ankara Valiliği koordinasyonuyla otobüs kiralama işlemi yapıldı. 7 ile vatandaşlarımızı ücretsiz ulaştırıyoruz ve yine aynı araçlarla vatandaşlarımızı geri dönmesini sağlıyoruz. Bugün gece saatlerine kadar gelen tüm talepleri karşılamak üzere yaklaşık 7 bin kişinin gidişini planlamaktayız. Şimdiye kadar 20’den fazla otobüsümüz kalktı” ifadelerini kullandı.

“Hatay’a dönmek istediğimizi söyledik ve onlarda memnuniyetle karşıladılar”

Depremden etkilenen Hatice Çoban, ikamet adresi olan Hatay’da oy kullanmaya gittiklerini ve çocuklarının depremden çok fazla etkilendiğini belirterek, “Antakya’nın Saraykent Mahallesi’nde oturuyorduk. İkamet adresimiz Hatay’da. Çocuklarımızın psikolojisi için Ankara’ya dönmek zorunda kaldık. Lamba sallansa bile deprem oldu diye uyuyamıyoruz. Oyumuzu kullanmak için AFAD’a başvurduk. Hatay’a dönmek istediğimizi söyledik ve onlarda memnuniyetle karşıladılar. Ankara’ya geçici olarak geldik. Şimdi de fay hattından uzak olduğu için Ankara’da ev bakıyoruz” şeklinde konuştu.

“Enkazla karşılaşacağım için çok üzgünüm”

Letife Akyürek de depremden etkilenen ve yakınlarını depremde kaybettiğini, oy kullandıktan sonra birkaç gün yakınlarını ziyaret edip ailecek tekrar Ankara’ya döneceklerini vurgulayarak, “Çok yakınlarımı kaybettim ve aslında çok canım yanıyor. Şu an enkazla karşılaşacağım ve çok üzgünüm. Bir an önce evlerimizin olmasını diliyorum” dedi.