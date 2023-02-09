Depremzedeler tatil bölgesine yerleştiriliyor, sayı 30 bine yaklaştı

Türkiye’yi yasa boğan depremden dolayı evsiz kalan vatandaşlardan bir kısmı tatil bölgesi Mersin’in Erdemli ilçesine yerleştirildi. 3 bini Kızkalesi olmak üzere ilçe genelinde yaklaşık 30 bin depremzedenin otel, yurt, apart ve evlere yerleştirildiği kaydedildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 10 ilde yıkıcı etki oluşturan depremler de binlerce kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi ise evsiz kaldı. Depremden etkilenen şehirlerden kaçanların bir kısmı kendi imkanları ile bir kısmı ise valiliklerin koordinesinde çeşitli illere gönderildi. Tatil şehirlerinden Mersin’in Erdemli ilçesine ise şuana kadar yaklaşık 30 bin depremzedenin geldiği kaydedildi. Bunlardan 3 binin Kızkalesi’nde otellere, diğerlerinin ise farklı noktalardaki apart, ev ve yurtlara yerleştirildiği öğrenildi.

"Bütün Türkiye’den Allah razı olsun"

Hatay’dan geldiğini belirten depremzedelerden Mehmet Aslanyürek, "Canımızı zor kurtardık. Yardım eden çok oldu, Allah razı olsun. Buradaki insanlar çok duyarlı insanlar bize çok destekte bulundular. Sürekli yardım paketleri getiriyorlar” dedi.

Gözyaşları arasında konuşan depremzedelerden Derviş Küçük de, "Antakya’dan geliyorum. Memleketimiz yok oldu. O enkazdan nasıl çıktığımızı zaten anlatamam sürekli sallanıyorduk. Erdemli’ye geldik belediye ve kaymakamlık bizi Kızkalesi’ne sevk etti. Otele yerleştik, buradaki insanlar bizi sardılar. Otellere aldılar, aşımızı verdiler. Allah razı olsun hepsinden. Bütün Türkiye’den Allah razı olsun” diye konuştu.

"Kızkalesi’nde 3 bin, Erdemli’de 30 bin kişi ağırlanıyor"

Yüzyılın felaketi ile karşı karşıya kalındığını aktaran Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da, "Bu felaket bize gösterdi ki insanlarımızın birliği, beraberliği, kardeşliği zirveye çıkmış durumda. Deprem bölgesinden gelen misafirlerimizi başta Kızkalesi olmak üzere Erdemli’de ağırlıyoruz. Erdemli genelinde yaklaşık 30 bin insanımız geldi. Kaymakamlığımız koordinesinde her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz” diye bilgi verdi.

Gelen depremzedelere konaklama, yiyecek ve giyecek konusunda destek olmaya çalıştıklarını dile getiren Kızkalesi Mahalle Muhtarı, "Şu anda 3 bin kişiyi ağırlıyoruz. Battaniye, yiyecek giyecek başta olmak üzere depremzedelerimiz için her şeye ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.