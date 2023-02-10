Depremzedeler üşümesin diye kışlık giysiler dikiyorlar

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler nedeniyle bölgede ihtiyaç duyulan ürünler Türkiye’nin farklı noktalarından ulaştırılmaya çalışılırken, Rize’de de çalışmalar sürüyor. Rize Halk Eğitimi Merkezine bağlı tekstil atölyesinde depremzedelerin soğukta üşümemeleri için kalın giysiler dikiliyor.

Sadece deprem bölgesine kışlık giyecek hazırlamak için çalıştıklarını belirten Hülya Tatoğlu, "Şuanda ülkemizde olan afetten dolayı öğrencilerimizle beraber kalın kumaşlardan kışlık kapüşonlu kıyafetler dikiyoruz. Gönül isterdi ki hiç böyle bir olayla karşılaşmış olmasaydık. Dikiş kursumuz bulunduğundan şu anda elimizden gelen kalın kıyafetleri dikiyoruz. Zaten şu anda kalın kıyafetlere ihtiyaçları var. Rize’de de yine bu şekilde imalatlar yapılıyor. Tabi bu kadar kötü olayların içerisinde azıcık da olsun bizi mutlu eden olaylar olabiliyor. Kıyafetlerimi çok kalın kullanmaya çalışıyoruz. Biz buradan bir şey yapamıyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor ancak yardım yapabiliyoruz. Daha fazla giysiye ihtiyaç varsa alırız. Fakat kumaşlar da kısıtlı. Kumaşçılarda artık kumaş kalmadı. Elimizden başka bir şey gelirse onu da yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.