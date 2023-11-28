Depremzedelerden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 6 Şubat depremlerinde Adıyaman’da enkazdan TDV Ordu Şubesi Arama Kurtarma Ekibi tarafından depremin 7. gününde kurtarılan Elif Kırmızı ile 3. gününde kurtarılan ablası Sena Kırmızı’yı kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 6 Şubat depremlerinin 7. gününde Adıyaman’da enkazdan kurtarılan Elif Kırmızı ile 3. gününde kurtarılan ablası Sena Kırmızı’yı kabul etti.

Elif Kırmızı’yı kurtaran Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Ordu Şubesi Arama Kurtarma Ekibi’nin de hazır bulunduğu kabulde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Cenab-ı Hak, bir daha böyle afetler göstermesin. Tarihin gördüğü en büyük afet diyebiliriz. Siz yaşadınız. Arkadaşlarımız ilk günden itibaren orada idiler. Biz de ilk gün geldik. Rabbim, bundan sonra hiçbir kimseye yaşatmasın” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV olarak deprem bölgesinde önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Başkan Erbaş, “Vefat edenlere dua ediyoruz. Cenab-ı Hak, onlara rahmet eylesin. Onların şehit olduğuna inanıyoruz. 50 bini aşkın şehidimiz oldu. Peygamber Efendimizin göçük altında kalanların şehit olduğuna dair hadis-i şerifi var. Siz de gazi oldunuz" diye konuştu.

Depremzede kardeşlerin enkaz altında yaşadıklarını dinleyen Başkan Erbaş, depremde vefat eden babalarına Allah’tan rahmet, yaralanan ve tedavi gören Sena Kırmızı’ya da şifa diledi.

Kendisini ve diğer ablasını 7 günün sonunda enkazdan sağ olarak kurtaran TDV Ordu Şubesi Arama Kurtarma Ekibi’ne teşekkür eden Elif Kırmızı, “Yaşar hocadan Allah razı olsun. Enkazda çok korkuyordum, psikolojik olarak çok destekte bulundu. Benimle güzel sohbet etti, konuştuk. Çok şükür sağ çıktım. Diğer ablam da iyi çok şükür” dedi.