Depremzedelerden polislere pastalı sürpriz

Kahramanmaraş'taki depremzedeler bölgede görev yapan polislerin Polis Haftasını kutlamak için pasta kesti.

Depremzedelerden polislere pastalı sürpriz
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d
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Kahramanmaraş’taki depremzedeler bölgede görev yapan polislerin Polis Haftasını kutlamak için pasta kesti.

Depremzedeler polislere duygulandıran bir sürpriz yaptı. Asrın felaketinin yaşandığı depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta görevli emniyet mensuplarının Polis Haftasını kutlamak ve onlara moral vermek amacıyla pasta kesti.

Türk Polis Teşkilatı’nın 178. Kuruluş Yılı ve Polis Haftası’nda deprem bölgesinde görev yapan polisler iftar saatinden sonra bölgedeki depremzedelerin sürpriziyle karşılaştı. Kahramanmaraş’ta 15 Temmuz Millet Bahçesi’ndeki çadır kentte görev yapan polislere pasta getiren vatandaşlar Polis Haftasını kutlayarak sürpriz yaptı.