Depremzedelere 2000 kumanya

Selimpaşa Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, tatilde bir araya gelerek deprem bölgesine gönderilmek üzere 2000 kumanya hazırladı. Günlük 2000 kumanyayı önümüzdeki günlerde de üretmeye devam edecekleri öğrenildi.

Okul Müdürlüğü, “Bizlere maddi destek olan tüm hayırseverlere, tatil de olsa okuluna gelip üretime katılan bilinçli öğrencilerimize, eşiyle küçük çoçukları ile gelip bizlere yardımcı olan öğretmenlerimize, canla başla çalışan usta öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Biz Selimpaşa Borsa İstanbul MTAL Ailesiyiz” paylaşımında bulundu.