Depremzedelere anlamlı etkinlik

Kocaeli’ye gelen depremzedelerin yaşadıkları olayları bir nebze olsun unutmaları için kadın ve çocuklara yönelik ebru, takı tasarım, kuaförlük gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK) eğitmenleri depremzedeleri yalnız bırakmıyor. Kocaeli’de yurtlarda kalan depremzedeler için çeşitli etkinlikler düzenleyen KOMEK, yaşadıkları olayları biraz olsun unutmalarını sağladı. KOMEK eğitmenleri ve kursiyerlerinin de katıldığı etkinliklerde depremzedeler için uygulamalı ebru, ahşap boyama, şiş örgü, Türk mutfağı, takı tasarım, kanaviçe, makrome ve kuaförlük gibi kurslarda etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinliklere yoğun ilgi gösteren depremzede misafirler bol bol uygulama yaparak hem stres attı hem de pratik yaptı.