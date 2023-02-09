Depremzedelere battaniye dikiyorlar
Halk Eğitimi Merkezi Giyim Üretim Atölyesi'nde deprem bölgesine gönderilmek üzere battaniye dikimine başlandı.
Silivri Halk Eğitimi Merkezi, tüm Türkiye'de acının hissedildiği, deprem felaketinin çok ağır yaşandığı bölgelerdeki vatandaşlara destek amacıyla çalışmalara başlandı.Giyim Üretim Atölyesi'nde kursiyerler, eğitmenleri rehberliğinde battaniye dikim çalışmaları yapmakta.
Silivri Halk Eğitim Merkezi Müdürü Engin Akbal, “Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifa diliyorum. Hep birlikte bütün zorlukları aşacağız” diyerek öğretmen ve kursiyerlerine çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.