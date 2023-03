Depremzedelere Ege'nin diğer yakasından iki tırlık yardım

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen 11 kentteki afetzedeler için Türkiye tek yürek olurken, depremzedelere ülke dışından da destekler sürüyor. Deprem sonrası bölgeye gelip arama kurtarma çalışmalarına destek veren Yunanistan, deprem bölgesinde kurulan çadır ve konteynerlerde yaşayan afetzedelere insani yardımlarına devam ediyor.

Yunanistan’ın Midilli Adası Kuzey Ege Valiliği ile Midilli Adası’ndaki Halandri Belediyesi’nin öncülüğünde Solidarity For All Derneği ve Yunanistan Arama Kurtarma Derneği Lesvos Şubesi yetkilileri, yaklaşık iki tır yardım malzemesi ile Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki Deniz Hudut Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı. Halandri Belediye Başkan Yardımcıları Elena Christouli ile Christina Maxxira, Solidarity For All Derneği yöneticileri Manolis Sazzis ve Georgos Sazdedakis’in yanı sıra Yunanistan Arama Kurtarma Derneği Lesvos Şube Başkanı Zoi Livalitou öncülüğündeki heyeti Ayvalık Belediye Başkan Vekili Tülay Çankaya karşıladı.

Halandri Belediye Başkan Yardımcısı Elena Christouli, Ege’de İletişim Derneği’nin de katkıda bulunduğu malzemelerin toplanıasına Yunan halkının çok yoğun bir destek verdiğini vurguladı. Solidarity For All Derneği yöneticisi Manolis Sazzis ise, “Türk-Yunan halkları birbirine çok yakındır. Ege’nin her iki kıyısındaki halkların paylaşamadıkları hiçbir şey yok ve her iki halk da birbirine sevgi doludur. Şunu çok net bir şekilde gördük ki, Yunanistan ve Midilli’deki okullarda veliler yardımlarını gönülden topluyorlar ve bu toplanan malzemeleri Türkiye’ye hangi organizasyonla gönderebiliriz diye birbirlerine soruyorlar. Yunan halkı olarak bu desteklerimiz sürecek” dedi.

Yunanistan Arama Kurtarma Derneği Lesvos Şubesi Başkanı Zoi Livalitou de, Türkiye’de son dönemlerde yaşanan deprem ve maden kazalarından duyduğu büyük üzüntüyü dile getirerek, “Bu yaşanılan felaketlerde keder var, hüzün var. Bu yüzden de biz çok üzüntülüyüz ve her iki ülkenin halkı için ağlıyoruz. Biz daha önceki Van-Erciş depremi ve sonrasında Soma’da yaşanılan maden kazasında olduğu gibi Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler için de buradayız. Afetzedelerin yanında olmak ve onlara yardımcı olabilmek için buradayız. Şu anda o bölgede yakınlarını kaybedenlerin büyük acıları, evsiz kalanların yaşadıkları çok zor yaşam şartları var. Bu sebeple de bizler, orada zor şartlardaki dost Türk halkına destek verebilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Ayvalık Belediye Başkan Vekili Tülay Çankaya, Yunanistan’ın Larissa kenti yakınlarında 1 Mart gecesi yaşanan tren kazasından duyduğu derin üzüntüyü belirterek, “Ege’nin her iki yakasındaki dostluğa biz de çok önem veriyoruz. Bu vesile ile Ayvalık Belediye Başkanımız Sayın Mesut Ergin’in de selamlarını sizlere getirdim. Yardımlarınızdan dolayı sizlere ve Yunanistan halkına çok teşekkür ediyorum. Bu dostluk hiç bitmesin” ifadelerini kullandı.

Yunanlı kafilenin beraberinde getirdikleri çadır, giysi, ilaç, hijyen ve dayanıklı gıda malzemeleri gibi insani yardımlar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ayvalık Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Elmas Özmen tarafından tahsis edilen iki tıra yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.