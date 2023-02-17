Adana’da bir berber deprem olduktan sonra dükkanını kapatıp çadırların olduğu bir noktaya gelerek depremzedelere ücretsiz tıraş hizmeti vermeye başladı.

6 Şubat’ta sabah saatlerinde ve öğlen meydana gelen iki depremde Adana’da 13 bina yıkılırken 418 kişi hayatını kaybetti. Bu iki depremde çok sayıda bina da hasar gördü. Bu nedenle vatandaşlar hasarlı binalardan hızla çıkıp AFAD’ın kurmuş olduğu çadırlara yerleşti. Bu çadırlarında biri de Güzelyalı Mahallesi Sosyete Pazarına kurulan çadırlar oldu. Yüzlerce vatandaş burada yaşamanı sürdürürken bütün talepleri de karşılandı. Adana’da berberlik yapan 28 yaşındaki Fırat Ergin ise deprem olur olmaz dükkanını kapatıp bu çadırların olduğu yere geldi. Ancak barınmak için değil buradaki vatandaşlara hizmet için makasını, tarağını ve tıraş makinesini alarak geldi. Ergin, depremzedelere ücretsiz tıraş hizmeti vermeye başladı. Bu durumdan çok memnun olan evi depremde hasar gören ve evine girmeye korkan Mehmet Eker Biçer (67) çadırlarda hizmetin çok güzel olduğunu ancak ücretsiz tıraş hizmetini görünce şok olduğunu şaşırdığını gelip tıraş olduğunu söyledi. Mehmet Akdoğan ise bu ortamda depremzedelere tıraş hizmeti sunmanın çok iyi bir düşünce olduğunu çadırlarda her imkanın sunulduğunu tıraş hizmetinin de olmasının kendisini şaşırttığını ifade etti. Berber Ergin ise deprem olduktan hemen sonra dükkanını kapatıp depremzedelere yardım etmeyi düşündüğünü belirterek, “Deprem olduğundan bu yana bu çadırlar bölgesindeyim. Hiçbir şey düşünmeden dükkanımı kapatıp depremzedelerin yanında olmak istedim. Bugün birlik ve beraberlik günü acının paylaşılacağı gün. Ben de bu nedenle depremzedeleri ücretsiz tıraş ediyorum” diye konuştu.