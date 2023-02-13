Depremzedelere yardım engel tanımadı

Bilecik’te ikamet eden özel gereksinimli Cem Yılmaz isimli bir genç, harçılığından biriktirdiği parayla 2 koli su alarak deprem bölgesine gönderilmek üzere yetkilere teslim etti.

Kahramanmaraş’ta 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından 10 il etkilenmiş, tüm Türkiye birlik olmuştu. Türkiye’nin dört bir yanından deprem bölgelerine yardımlar çığ gibi büyürken, Bilecik’te iç ısıtan bir hareket geldi. Özel gereksinimli bir genç Cem Yılmaz, harçlıklarından biriktirdiği parayla su alarak deprem bölgesine gönderdi. Gencin biriktirdiği parayla aldığı suları yardım malzemeleri arasına koyma anı görenleri ise duygulandırdı.