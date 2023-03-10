Depremzedeleri internette yayınladıkları sahte emlak ilanıyla dolandıran üç fırsatçı yakalandı

Malatya’da meydana gelen depremlerden ötürü Ankara’ya göç etmek zorunda kalan afetzedeleri gözlerine kestiren 3 emlakçı, internette yayınladıkları sahte emlak ilanıyla iki depremzede aileyi dolandırdı. Polis ekiplerince göz altına alınan 3 şüphelinin çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi. 30 bin lirası dolandırılan ve göğüs kanseriyle mücadele eden mağdurlardan Yeliz Güzel ise adalete teslim edilecek zanlıların hak ettiği cezayı alması gerektiğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

Etimesgut ilçesinde emlakçılık işiyle uğraşan Koray K. Berk K. ve Ali İhsan K., Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği 2 büyük depremden dolayı Ankara’ya taşınmak zorunda kalan depremzedeleri gözlerine kestirdi. Fırsatçı emlakçılar, dijital gayrimenkul sitesinde yayınladıkları sahte kiralık ev ilanıyla Malatya’dan Ankara’ya göç eden iki aileyi dolandırdı. Tuzağa düşürdükleri afetzedeleri türlü bahanelerle oyalayan üç fırsatçı, mobil bankacılık yöntemiyle kira, depozito ve komisyon ücretlerini temin ettikten sonra kayıplara karıştı. Durumu fark eden mağdurların polis ekiplerine ihbarda bulunması üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyonun düğmesine basan polis ekipleri, 3 şüpheliyi de ikametlerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Çok sayıda suç kayıtlarının olduğu öğrenildi

Şüphelilerin dolandırıcılık başta olmak üzere farklı suçlardan çok sayıda sabıka kayıtlarının olduğu ve 4 farklı dolandırıcılık olayında toplam 55 bin liralık vurgun yaptıkları öğrenildi. Operasyon çerçevesinde ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ile 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Koray K. Berk K. ve Ali İhsan K., yargılanmak üzere Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.

Dolandırılan kanser hastası afetzede o anları anlattı

İki çocuğu, eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi ile Malatya’dan Ankara’ya gelmek zorunda kalan ve bir buçuk senedir göğüs kanseriyle mücadele ettiğini belirten 38 yaşındaki Yeliz Güzel, 30 bin liralarının dolandırıldığını söyleyerek yetkililerden yardım istedi. Avukatlık mesleğiyle uğraşan Güzel, hayatlarının her manada olumsuz etkilendiğini de dile getirerek şunları dedi:

Depreme Malatya’da yakalandık. Bir kaç gün köyde kaldık, tedavimden dolayı ve güvenlik açısından Ankara’yı tercih ettik. Ev kiraladığımızı düşündük. İnternette bir ev bulduk. Emlakçı para istedi bizde attık. Yola çıktık geldik, geldiğimiz güne kadar emlakçı ile irtibattaydık. Evi ayarladığını, evi temizlettiğini söyledi. Ankara’ya geldiğimizde, ev sahibine ulaşamadığını, anahtarın kendinde olmadığını söyledi. Daha sonra telefonlarımızı açmadı. Çocuklarımla Ankara’da evsiz kaldık. Ertesi gün şikayet ettik. En ağır cezayı almalı. 30 bin lira para aldı bizden. O dönemde kiralık evde azdı. Tedavimden dolayı ev tutmamız lazımdı. İlk başta şüphelendik ama telefonlarımızı sürekli açtı çok profesyoneldi. Ben kanser hastasıyım tedavim devam ediyor. Yaklaşık 1,5 yıldır göğüs kanseri ile mücadele ediyorum. Depremden korkmuştum, kanser olduğumda emlakçı’nın dolandırdığı kadar üzülmemiştim. İnsanlık ölmüş.”