Depremzedelerin Antalya'ya gelişi devam ediyor

Deprem bölgesinden Antalya’nın Manavgat ilçesine çok sayıda kişinin gelmesinin ardından ilçede oteller doldu. Kriz Merkezi’nde karşılanan depremzedeler sıcak çorba ve ihtiyacı olan yardımlar verildikten sonra, Burdur ve Isparta’da bulunan yurtlara gönderiliyor.

Antalya’ya depremzedelerin gelmesi devam ediyor. Depremzedeler için Manavgat ilçesinde Kriz Merkezi kuruldu. Buraya otobüslerle gelen depremzedelere sıcak çorba ve ihtiyacı olan yardım malzemeleri verildi. Otellere gitmek için bekleyen depremzedelere otellerin dolduğu anonsu yapıldı. Depremzedeler otobüslerle Isparta ve Burdur’da bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlara gitmek üzere yola çıktı.