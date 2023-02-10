Depremzedelerin ücretsiz konaklayabileceği ev ilanları verilmeye başlandı

Deprem bölgesine yapılan yardımlar sürerken, ilan sitelerinde depremzedelerin ücretsiz konaklayabileceği ev ilanları yer alama başladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler binlerce vatandaşın ölümüne on binlercesinin ise yaralanmasına neden oldu. Deprem bölgesine yurtiçi ve yurtdışından yardım gelmeye devam ederken, ilan sitelerinde depremzedelerin ücretsiz kalabileceği ev ilanları yer alamaya başladı. Birçok ev sahibi, depremzedelerin ücretsiz konaklayabilmesi için kapılarını açtı.

Verilen ilanlarda, ’’Deprem mağduru aileler için ücretsiz’’, ’’Deprem mağduru kardeşlerimi misafir edebilirim’’, ’’Depremzede aileye ücretsiz müstakil yaşam alanı’’ şeklinde ifadeler yer alıyor.