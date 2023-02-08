Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirilen depremzedelerin yakınları konuştu. İki yeğeninin de enkaz altında kalarak öldüğünü söyleyen Hisamedin Rifaioğlu, “Ev çok hasar gördü. Yavaş yavaş indik 5’inci kattan aşağıya, herhangi bir şey olmadı ama ev berbat oldu. Eve giremiyoruz. İki yeğenim çocuklarıyla beraber enkaz altında kaldılar. İkisi de öldü” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. 10 ili de sarsan iki depremin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne getirilen yaralı depremzedelerin yakınları da hastaneye koştu. Telaş içinde olan hasta yakınları, hastaneye gelen depremzedelerin durumları hakkında bilgi verdi. Mustafa Gündoğdu, “Arabayla geldik buraya, dayım getirdi. Kalp ameliyatı oldu. Evde yakalandık ailemizle beraber” dedi.

Kahramanmaraş’tan geldiğini söyleyen Meryem Bingöl, “Annem hastanede tedavi görüyordu, ameliyat olacaktı. Deprem olunca hastane hasar gördü. Kendi imkanlarımızla dışarı çıktık. Kendi imkanlarımızla gelebildik buraya. Evimiz ağır hasar gördü. Oturulacak durumda değil. Enkaz altında kalmadık çok şükür, annem 72 yaşında” ifadelerini kullandı.

Ablasının deprem sırasında balkondan atladığını söyleyen bir kişi, “Biz İstanbul’dan gittik, ablam, eniştem, iki tane çocuk deprem anında balkondan atmışlar kendilerini. Ablamın beli kırık, çocuklar iyi, eniştem iyi. Haber aldığımız anda buradan Hatay’a gittik” ifadelerini kullandı.

İki yeğeninin enkaz altında öldüğünü söyleyen Hisamedin Rifaioğlu ise, “Ev çok hasar gördü. Yavaş yavaş indik 5’inci kattan aşağıya, herhangi bir şey olmadı ama ev berbat oldu. Eve giremiyoruz. İki yeğenim çocuklarıyla beraber enkaz altında kaldılar. İkisi de öldü” dedi.