Derbide Filistin için saygı duruşunda bulunuldu

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi, Filistin’de hayatını kaybedenler için iki takım da siyah bantla sahaya çıktı. Mücadele öncesi 1 dakikalık saygı duruşu da yapıldı.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelirken, dev derbi öncesi Filistin’de hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapıldı. İki takım oyuncuları sahaya siyah bant ile çıktı. Müsabakanın başlama düdüğü öncesi Galatasaray ve Beşiktaşlı futbolcular ‘Gazze’de yapılan zulmü kınıyoruz’ yazılı pankart ile zemine bir arada çıktı. Ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Filistin’de hayatını kaybedenler için maç öncesi saygı duruşunda bulunulacağı ve siyah bant ile sahaya çıkılacağını geçtiğimiz hafta içinde duyurmuştu.