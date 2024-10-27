Derbide hava 13 derece olacak

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 13 dereceyi gösterecek.

Derbide hava 13 derece olacak
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 13 dereceyi gösterecek.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, yarın saat 20.00’de RAMS Park’ta mücadele edecek. Bu derbide ebedi dost, ezeli rakipler parçalı bulutlu bir havada kozlarını paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, müsabaka saatinde Seyrantepe’de hava sıcaklığının 13 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 81 olması bekleniyor.

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