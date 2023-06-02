Derbide son 10 maçta beraberlikler ön planda

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 derbini 5’i berabere sona ererken, sarı-kırmızılılar 3, sarı-lacivertliler de 2 kez kazandı.

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe pazar günü saat 19.00’da Nef Stadyumu’nda karşılaşacak. Bu derbide son yıllarda beraberlikler ön planda bulunuyor. Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 karşılaşmanın 5’i berabere tamamlandı. Geride kalan 5 mücadelede ise sarı-kırmızılılar 3, sarı-lacivertliler de 2 kez kazandı. Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 11, Fenerbahçe ise 8 gol sevinci yaşadı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:

17.03.2018

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

02.11.2018

Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2

14.04.2019

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1

28.09.2019

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

23.02.2020

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

27.09.2020

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

06.02.2021

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1

21.11.2021

Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

10.04.2022

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3