Derbinin galibi Eczacıbaşı Dynavit

Misli.com Sultanlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit takımları karşı karşıya geldi. Eczacıbaşı Dynavit, sezonun ilk mücadelesinde deplasmanda rakibini 3-0 mağlup etti.

Derbinin galibi Eczacıbaşı Dynavit
Editör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Misli.com Sultanlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit takımları karşı karşıya geldi. Eczacıbaşı Dynavit, sezonun ilk mücadelesinde deplasmanda rakibini 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal.

Fenerbahçe Opet: Fedorovtseva, Eda, Macris, De Souza, Aslı, Meryem, Gizem (L), Lazareva, Buse, Meliha, Cansu (L).

Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Voronkova, Beyza, Boskovic, Hande, Jack, Simge (L), Saliha, Yaprak.

Setler: 20-25, 18-25, 22-25

Süre: 74 dakika (24,24,26)

Derbinin galibi Eczacıbaşı Dynavit
Derbinin galibi Eczacıbaşı Dynavit
Derbinin galibi Eczacıbaşı Dynavit
Derbinin galibi Eczacıbaşı Dynavit