Derbinin hakemi Slavko Vincic'in hakemlik kariyeri

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide düdük çalacak Sloven hakem Slavko Vincic, kariyerinde 1’er kez UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde final yönetti. Vincic, daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de 1’er maçında görev aldı.

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 24 Şubat Pazartesi günü derbide karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakayı Slovenyalı hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic, 2010 yılından itibaren FIFA hakemi olarak görev yapıyor.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finali yönetti

Kariyeri boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup ve eleme aşamasında toplam 48 maçı yöneten Vincic, geçen sezon Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanan ve Madrid ekibinin 2-0 kazandığı final maçında düdük çaldı.

UEFA Avrupa Ligi’nde de grup ve eleme aşamasında 34 karşılaşmada görev alan Slavko Vincic, 2021-2022 sezonunda da Eintracht Frankfurt ile Rangers’in karşı karşıya geldiği ve Frankfurt’un penaltı atışları sonucunda 6-5 kazandığı finali yönetti.

45 yaşındaki hakem, bu sezon da Devler Ligi’nde 7 mücadelede düdük çaldı.

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin 1’er maçında görev aldı

Sloven hakem, daha önce Galatasaray’ın 2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Club Brugge ile deplasmanda oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı maçta, Fenerbahçe’nin de 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Benfica ile evinde karşılaştığı ve 1-1’lik eşitlikle sona eren mücadelede görev aldı.

Derbiden 2 gün önce maça çıkacak

Öte yandan Slavko Vincic, Slovenya Futbol Federasyonu tarafından Slovenya Ligi’nin 22. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü TSİ 15.00’te Bravo ile Koper takımları arasında oynanacak mücadelede görevlendirildi. Bu durumda Vincic, ülkesinin liginde maç yönettikten 2 gün sonra Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde görev alacak.