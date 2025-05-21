Dere kenarında parçalanmış tek tırnaklı hayvan kemikleri bulundu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dere kenarında bulunan tek tırnaklı hayvan kemikleri hayrete düşürdü.

Dere kenarında parçalanmış tek tırnaklı hayvan kemikleri bulundu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde dere kenarında bulunan tek tırnaklı hayvan kemikleri hayrete düşürdü.

Son dönemlerde şehrin farklı noktalarındaki yemek mekanlarında tek tırnaklı hayvan eti bulunmasıyla gündeme gelen Sakarya’da dere kenarında tek tırnaklı hayvana ait parçalanmış halde kemikler bulundu. Adapazarı ilçesi Şeyhköy Mahallesi mevkiindeki derede vatandaşlar tarafından bulunan kemik parçaları hayrete düşürürken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

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