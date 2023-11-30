Dere taşkınında kaldığı filikadan kurtarılan yaşlı adam otele yerleştirildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde filikada yaşadığı bilindiği için son anda taşan Zeytinli Çayından kurtarılan yaşlı adam sıcak yuvaya kavuştu.

Ruşen Amca için Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi, Sahil Güvenlik, Belediye, seferber oldu. Yaşlı adam son anda kaldığı filikada suya kapılmaktan kurtarıldı. Yaşlı adamı Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ziyaret etti. Kurtarılması sonrası sıcak yemek sıcak yere yerleştirilen Ruşen Amca için şimdide devamlı kalacak yerin temin edileceği öğrenildi. Başkan Arslan, "Dün akşam yaşanan sel felaketinde çaya bağlı filikada yaşayan ve felaketten olumsuz etkilenen Ruşen Amcamızı belediyemizin otelinde misafir ediyoruz. Bugün kendisini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Sağlık durumu iyi olan büyüğümüzün ihtiyaçlarının tespiti için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, CHP Edremit İlçe Başkanlığımız ve ilgili kurumlarla harekete geçtik. Kendisini en kısa süre içerisinde daha iyi imkana kavuşturacağız."dedi