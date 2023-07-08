Dere taştı mahalle sular altında kaldı

Uyarıların peş peşe yapıldığı Sakarya’da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış Erenler ilçesinde derenin taşmasına sebep oldu. Taşan dere bazı cadde ve bahçeleri sular altında bırakırken, şiddeti azalan yağış devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan uyarıların ardından Sakarya’da gece saatlerinde şiddetli yağış başladı. Sabah saatlerine kadar süren yağış Arifiye ve Erenler ilçesinde bazı caddeleri sular altında bıraktı. Erenler Çaybaşı Yeniköy Mahallesi’nden geçen dere, sağanak nedeni ile taştı. Sabah saatlerinde derenin etrafındaki evlerin bahçeleri, yollar ve tarım alanları adeta göle döndü. İlerleyen saatlerde yağışın azalan etkisi ile birlikte taşan derenin debisi düştü. Yol ve bahçeleri basan suyun büyük bir kısmı çekildi.

Öte yandan, belediye ekipleri de şehir genelinde herhangi bir olumsuzluk olmaması için sahada çalışmalarını sürdürüyor.