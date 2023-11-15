Dere yatağına devrildi: 1 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan cipin dere yatağına devrildiği kazada, sürücü yaralandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan cipin dere yatağına devrildiği kazada, sürücü yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında kırsal Çayyaka Mahallesi ile Boğazova bölgesi yolu üzerinde meydana geldi. Boğazova’dan Çayyaka Mahallesi’ne seyir halinde olan sürücü Özcan B.(19) yönetimindeki 16 BES 083 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç, dere yatağına devrilerek yan durdu. Kaza sonucu yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.