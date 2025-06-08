Bursa’nın İnegöl ilçesinde dere yatağında bir kişi ölü bulundu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 1. Köprülü sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bedre Deresi yanından geçen vatandaşlar, köprü altında hareketsiz yatan bir şahsı görd. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cansız bedeni, hastane morguna kaldırılırken, yapılan inceleme ve polisin yaptığı tahkikat sonucunda hayatını kaybeden kişinin Ziya Balkan (38) olduğu tespit edildi.

Balkan’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı devam ediyor.