Dere yatağında bulunan kadın cesedinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde dere yatağında yarı çıplak halde cesedi bulunan kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl’ün Mezit Mahallesi mevkiindeki derede meydana geldi.

Aracıyla Bursa’dan Konya’ya gitmek üzere yola çıkan Mehmet Ali Han, dinlenmek için aracını karayolu kenarına park etti. Dereyi gören Han, balık merakı nedeniyle dere yatağına girdiğinde büyük şok yaşadı. Dere yatağına uzaktan baktığında cansız manken olduğunu düşünen adam, yaklaştığında cansız kadın cesedi olduğunu görünce 112’ye haber verdi. Olay yerine jandarma, polis, 112, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre darp bulgusunun olmadığını tespit eden ekipler, kadının kimliğini araştırmaya başladı.

Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından dere yatağından AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkarılan kadının cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp kurumuna gönderildi.