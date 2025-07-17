Dere yatağından yayılan kötü koku mahalleyi bezdirdi

Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Yenikent semti Mustafa Kemal Mahallesi’nde dere yatağından yayılan kötü koku mahalleliyi canından bezdirdi. Mahalle muhtarı söz konusu alanın defalarca temizlenmesine rağmen kalıcı bir çözüm üretilmediğini belirterek, bölgenin ıslah edilmesi çağrısında bulundu.

Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi’nde daha önce ASKİ Genel Müdürlüğü’ne yaptıkları başvuru üzerine dere yatağında temizlik çalışması yapıldığını hatırlatan Muhtar Akgül Tabak, "Leylek kepçeyle temizlendi ama çözüm olmadı. Burada çocuklarımız hasta oluyor, insanlar dışarı çıkamıyor. Yaşam alanımız güzel olabilirdi ama bu kokudan penceremizi bile açamıyoruz" dedi.

Kötü kokunun mahalleden göçlere neden olduğunu belirten muhtar, "Buraya taşınanlar en fazla 6 ay 1 yıl dayanıyor sonra başka yere taşınıyor. Bu kokuyu biz neden çekelim? Temiz hava dururken niye zehir soluyalım? Büyükşehir Belediyesi’ni aradım, ’yapacağız’ dediler ama bir adım atılmadı. Genel müdürü aradım, cevap bile alamadım.

Dere yatağının çevresinde sosyal tesis, düğün salonu ve kır bahçesi gibi vatandaşlara hizmet veren birçok alan bulunduğunu aktaran Tabak, "Vatandaş burada para kazanacak ama kazanamıyor. İnsanlar sosyal tesisimize bir kere geliyor, ikinci kez gelmiyor. Çünkü burası çok kötü kokuyor. Ben bile yanına gidemedim, tuvalet bundan iyi kokar" diye konuştu.

Mahalle halkı, sorunun çözüme kavuşması ve yaşam kalitesinin artırılması için dere yatağının ıslah edilmesini, çevre düzenlemesi yapılmasını ve kalıcı önlem alınmasını istiyor.