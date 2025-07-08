Dere yatağını çöplüğe çevirdiler

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde dere yatağına bırakılan çöpler tepki çekti.

Akyazı ilçesine bağlı Taşburun Mahallesi’nde doğa harikası bir alan daha sorumsuz kişilerin moloz dökmesiyle çöplüğe döndü. Dere yatağına gelişigüzel atılan inşaat atıkları ve hafriyat kalıntıları, çevre kirliliği oluşturmasının yanı sıra doğaya da ciddi zarar veriyor. Oluşan çöp yığınlarını fotoğraflayan ve duruma tepki gösteren bir vatandaş, bu sorumsuz davranışın kabul edilemez olduğunu dile getirdi.