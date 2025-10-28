Dereboyu köyü imar planları askıya çıktı

Söğüt Belediye Başkanlığı, Dereboyu Köyü’ndeki bazı parseller için hazırlanan imar planlarını vatandaşların bilgisine sundu.

Başkan Ferhat Durgut, yaptığı açıklamada, "Dereboyu Köyü 176 ada 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123,124, 125, 126, 127, 128, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 parseller ve 188 ada 60, 61, 62 parsel numaralı taşınmazlar için yaptırılmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı Belediye Başkanlığımız ilan panosunda 14/10/2025 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmış olup parselasyon planları ile ilgili tüm bilgiler İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden sorgulanabilmektedir" diye belirtti.