Nilüfer Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları çerçevesinde 55 okuldan bin 609 öğrenci Cumhuriyet’in değerleri için ter döktü. Kardeşlik ve dayanışma içerisinde koşulan koşuda dereceye girenler ödüllendirildi.

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer İlçe Kaymakamlığı ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle geleneksel olarak düzenlenen "Okullar arası cumhuriyet koşusu" büyük bir coşkuya sahne oldu. Etkinlikte 55 okuldan bin 609 sporcu 8 kategoride yarıştı. Yarışmanın başlangıcına Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or katıldı. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki koşunun başlangıcını Başkan Şadi Özdemir yaptı. Yarış, Nilüfer Belediyesi Halkevi önündeki Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Cumhuriyet Meydanı’nda çocuklar çeşitli etkinlik ve oyunlarla eğlendi.

Önemli olan Cumhuriyet heyecanının bir parçası olmak

Yarışların sonunda Cumhuriyet Meydanı’nda ödül töreni yapıldı. Burada konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, herkesin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, 29 Ekim’de FSM Bulvarı’ndan başlayacak ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’ne davet etti. Yarışmaya katılan tüm çocukları kutlayan Başkan Şadi Özdemir, "Esas olan yarışmaktır. Birinci olmak elbette keyiflidir ama Cumhuriyet Koşusu’na katılmak, bu heyecanın bir parçası olmak her şeyden değerlidir. Sizleri çok seviyoruz, her zaman birlikte olmayı diliyorum" dedi.

Dereceye girenler ödüllendirildi

Daha sonra ‘Minik Kızlar’, ‘Minik Erkekler’, ‘Küçük Kızlar’, ‘Küçük Erkekler’, ‘Yıldız Kızlar’, ‘Yıldız Erkekler’, ‘Genç Kızlar’ ve ‘Genç Erkekler’ kategorilerinde bireysel ve takım olarak dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ayrıca, ‘Başkanlık Kupası’ ödülü de verildi. Başarılı sporculara ödüllerini Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları Serpil Altun, Bukle Erman ve Okan Şahin, Meclis Üyeleri Demirhan Aslan, Resul Tarman, Salig Güleç, Mehtap Esen, Ekrem Erk, Ali Sezgin ve Berna Hacer Bilici ile Nilüfer Belediyespor Başkanı Muharrem Or takdim etti.