Derecik depremzedeler ile ekmeğini bölüşüyor

Hakkari’nin Derecik ilçesindeki başlatılan ’Derecik ekmeğini bölüşüyor’ kampanyası vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım seferberliği tüm Türkiye’de olduğu gibi Irak sınırında bulunan Hakkari’nin Derecik ilçesinde de yardımlar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Derecik Kaymakamlığı ile Derecik Müftülüğü tarafından başlatılan ’Derecik ekmeğini bölüşüyor’ kampanyasına vatandaşlardan yoğun ilgi. Kadınların evlerinde bu sefer depremzedeler için tandır ekmeği pişirdi. Pişirilen ekmekle birlikte değişik ürünlerin yer aldığı malzemeleri çuvala dolduran vatandaşlar, Derecik Kaymakamlığı koordinesinde yardım toplama merkezine götürülüyor.

Yardımlarla ilgili bilgi veren Derecik İlçe Müftüsü Hakkı Demirel, "Ülkemizin belli bir bölgesinde yüzyılın afeti yaşandı. Tabii ateş düştüğü yeri yakıyor derler ama sadece düştüğü yeri değil en uzak noktada olan Derecik’teki halkımızın da yüreklerini yaktı. Kaymakamımızın koordinasyonunda bütün kurum ve kuruluşlarımız, halkımızın yoğun katılımı ve ciddi bir yardım kampanyası başlattık. Derecik İlçe Müftülüğü olarak tüm personelimizle sahadayız ’Derecik ekmeğini bölüşüyor’ adı altında bir yardım kampanyası başlattık. Tüm köylerimizi gördüm her hanede kadınlarımız tandırlarını yakmışlar gece gündüz ekmek pişirmişler. Şu anda ortalama teslim aldığımız ekmek sayısı 80 bin civarında. Allah herkesten razı olsun. Tabii acılar paylaşıldıkça hafifliyor. Biz gidenleri geri getiremeyeceğiz ama oradaki insanlarımızın acılarını bir nebze de olsa giderirsek bizi mutlu eder" dedi.